Trasporti, Nappi (Lega): il boss delle inaugurazioni De Luca colpisce ancora. E si intesta il lavoro degli altri

“Il boss delle inaugurazioni colpisce ancora e torna pure a spacciare per suo il lavoro altrui. Alla stazione Eav di Montesanto, in pompa magna e con tanto di autocompiacimento della politica del fare, De Luca si intesta l’immissione in servizio del primo nuovo treno Titagahr Firema per le linee flegree. Peccato che la verità è un’altra perché si tratta di un progetto partito oltre 15 anni fa. Invece di gonfiare il petto e continuare a dispensare bugie, il governatore chieda scusa ai campani. In quasi dieci anni non è riuscito nemmeno a portare a termine la fornitura: appena un treno rispetto al totale dei sei mezzi previsti dal progetto!”. Lo denuncia Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













