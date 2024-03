Mugnano, canzoni e palloncini per l’addio a Raffaele: aveva 4 anni

287 Visite

La piccola bara bianca trasportata da due super eroi, quelli amati dal piccolo Raffaele Buonocore, morto in circostanze tragiche lo scorso 27 febbraio. Da quel feretro, nella chiesa di San Biagio Vescovo e Martire, non hanno mai staccato lo sguardo – nemmeno per un istante – Gennaro e Francesca, il papà e la mamma del bimbo strappato alla vita dopo aver ingerito un piccolo tappo di plastica. Raffaele, deceduto lo scorso 27 febbraio, era a casa dei nonni quando ha accusato il malore. “Il nostro super eroe è volato via”, c’era scritto sulle corone di fiori e palloncini allestiti all’esterno della chiesa del santo patrono di Mugnano. Il parroco, don Antonio Di Guida, con la voce rotta dall’emozione ha aperto l’omelia evidenziando “che tutta la comunità piange per questa assurda morte, infame, aggressiva e crudele”. Un’omelia durata pochi minuti, ma intensa e carica di pathos. Le prime parole “Un chicco di grano si trasforma in fiore e poi in frutto

se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna.

Un’atmosfera irreale, per un dolore fortissimo, palpabile, ma manifestato con compostezza dai familiari del piccolo Raffaele Buonocore, 4 anni, morto per soffocamento lo scorso 27 febbraio. L’omelia del sacerdote, don Antonio Di Guida, carica di pathos, per pochi, intensi minuti. “Non ho parole, non ho risposto, posso solo dirvi che domani non vi lascerò soli: è l’unica cosa che posso promettervi”. L’ultimo saluto al piccolo Raffaele Buonocore, 4 anni, morto soffocato dopo aver ingerito materiale in plastica, è stato scandito da questi momenti e da tanto altro. Alla fine una canzone, che era un inno alla libertà e alla primavera, gli applausi e i palloncini bianchi e azzurri volati in cielo.

Il tappo di plastica di una siringa, messo in bocca e involontariamente ingoiato, che si sarebbe bloccato così a fondo nella trachea che sarebbe stato impossibile tirarlo fuori con una pinzetta e avrebbe ostruito le vie respiratorie. Sarebbe stato questo, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, il tubicino di plastica che avrebbe ucciso il piccolo Raffaele, il bimbo di quattro anni di Mugnano, in provincia di Napoli, deceduto il 27 febbraio nell’ospedale “San Giuliano” di Giugliano. Sulla vicenda è stata aperta una indagine dei carabinieri, tra gli aspetti in corso di valutazione anche i tempi dei soccorsi: durante l’intervento ci sarebbe stato un ritardo di alcuni minuti dovuto ad un guasto dell’automedica.

Il particolare del cappuccio della siringa sarebbe emerso solo dopo il decesso, quando i sanitari hanno ispezionato le vie aeree. Resta da capire come sia finito a portata del bambino. A lanciare l’allarme era stato il nonno, che si era accorto che il nipote non riusciva a respirare e aveva chiesto l’intervento del 118. La centrale operativa ha smistato la richiesta con codice rosso ma, quando l’equipaggio della postazione Qualiano è salito a bordo dell’automedica, il veicolo non è andato in moto; l’imprevisto è stato risolto in pochi minuti, ripiegando su un’ambulanza disponibile nella postazione, ed è arrivato sul luogo dell’intervento 10 minuti dopo (il tempo massimo previsto dalle linee guida è di 8 minuti). Nel frattempo era giunta anche l’ambulanza della postazione Giugliano (dopo 8 minuti, priva di medico) e l’infermiere aveva avviato le manovre di rianimazione.

Secondo le linee guida l’equipaggio dovrebbe partire entro 120 secondi dalla chiamata, a prescindere dal “colore” dell’emergenza, in questo caso la postazione di Qualiano ne avrebbe impiegati circa quattro per via dell’imprevisto; l’automobile che non è andata in moto è stata sostituita dalla direzione la sera stessa per garantire il servizio.

