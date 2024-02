Cagliari-Napoli, Osimhen c’è. Azzurri a caccia di un gol in trasferta che manca da 91 giorni

91 Visite

Contro il Cagliari gli azzurri saranno alla disperata ricerca del gol in trasferta che manca in Serie A da ormai 91 giorni. L’ultima volta che il Napoli ha segnato fuori casa era il 25 novembre scorso quando si impose per 2-1 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Era il primo match dell’era Mazzarri e la rete della vittoria venne segnata da Elmas che non veste più la maglia azzurra da gennaio.

Sembrava potesse essere la vittoria della svolta, invece da quel momento il Napoli ha guadagnato un solo punto in trasferta grazie al pareggio contro la Lazio.

Con maggior tempo a disposizione per preparare la sfida, Calzona contro il Cagliari avrà una doppia missione: mostrare miglioramenti dal punti di vista della prestazione e ritrovare il gol in trasferta.













