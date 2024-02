Scampia: Servizi anti-droga. Carabinieri arrestano 2 persone

111 Visite

Continuano i servizi anti-droga a Scampia da parte dei Carabinieri della compagnia Napoli Stella. Nel complesso di edilizia popolare Oasi del buon pastore i militari della locale stazione, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia e quelli della stazione San Pietro a Patierno hanno arrestato 2 persone. Si tratta del 23enne napoletano Alessio Silvestro e del 46enne di Marano Riccardo Molli. I 2 sono già noti alle forze dell’ordine.

I carabinieri li hanno fermati in via Ghisleri e li hanno controllati. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 35 dosi di droga tra crack, cocaina, cobret ed eroina pronte per la vendita al dettaglio. Sequestrata – perché ritenuta provento del reato – anche la somma di 915 euro.

Gli arrestati sono in attesa di giudizio.

ALESSIO SILVESTRO, NATO A NAPOLI IL 04 NOV 2000

RICCARDO MOLLI, NATO A NAPOLI, IL 04 MAR 1977













