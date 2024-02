NAPOLI. Quartiere Pulito 2024: le strade interessate dagli interventi

75 Visite

Queste le attività previste dal programma “Quartiere Pulito 2024” che interesserà strade e piazze delle dieci Municipalità con interventi di pulizia radicale, diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi.

L’intervento è coordinato dall’Assessorato alla Salute e al Verde in collaborazione con l’Assessorato alla Legalità e in sinergia con ASIA, Polizia Municipale e le Municipalità:

Lunedì 26 febbraio:

– Municipalità 5: Via dell’Eremo

– Municipalità 9: Via Comunale Vecchia

Martedì 27 febbraio:

– Municipalità 1: Via T. Tasso (lato inferiore)

– Municipalità 10: Via F. Cerlone – Via G. Rossetti

Mercoledì 28 febbraio:

– Municipalità 2: Via L. Serio – Via Sebeto – Via N. Capasso

– Municipalità 8: Via V. Aganoor – Via E. Battaglia – Via E. Lepore

Giovedì 29 febbraio:

– Municipalità 3: Via Arenaccia (da Piazza Ottocalli) – Via G. Gussone

– Municipalità 6: Via Sorrento

Venerdì 1 marzo:

– Municipalità 4: Via Carbonara – Via A. Poerio

– Municipalità 7: Via Regina Margherita

Ai cittadini è chiesto di collaborare lasciando liberi i parcheggi nelle strade interessate dagli interventi dalle ore 7:00 alle ore 12:00.