82 Visite

Questa mattina i carabinieri della compagnia di caivano sono intervenuti nella strada statale sannitica nord per un incidente stradale tra 2 auto. Poco prima e per cause in corso di accertamento una Fiat Panda con a bordo un 24enne si scontrava frontalmente con un’altra auto che proveniva dal senso opposto di marcia. Il ragazzo é deceduto sul colpo. La dinamica è in corso di accertamento













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews