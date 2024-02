Napoli, morto al Monaldi per un problema cardiologico: i genitori presentano un esposto

143 Visite

Morto a poco meno di tre mesi di vita durante il ricovero in ospedale per far fronte a un problema cardiologico. I genitori del piccolo Riccardo, deceduto quattro giorni fa all’ospedale Monaldi di Napoli hanno presentato un esposto con il quale chiedono di fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte del bimbo, nato il 25 novembre scorso con parto cesareo gemellare e al quale sin dalla gestazione era stata diagnosticata una cardiopatia.













