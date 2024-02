Marano, disagio emotivo: un incontro alla Socrate-Mallardo

L’ I. C. Socrate-Mallardo, sempre sensibile alle problematiche giovanili, come quelle del disagio emotivo, ha organizzato un incontro con gli alunni sulle emozioni con la dottoressa F.Sopezzamo psicoterapeuta del Cent.ci.T. L’esperta ha spiegato ai ragazzi che le emozioni sono sensi di benessere o disagio interiore che fanno scaturire le reazioni. Da qui la esigenza di saper leggere le emozioni dell’ anima per poi saper controllare le reazioni. Solo decodificando al meglio i nostri stati d’ animo interni possiamo controllare al meglio le reazioni. E oggi spesso i giovani non riescono a capire le emozioni ed hanno reazioni che si traducono in emergenza giovanile. Le cronache oggi ci riportano di queste emergenze che vengono bollate come atti di violenza e basta, quando invece hanno un substrato di emozioni fatti di paura, di rabbia di insoddisfazioni e di disagio interiore. Solo la conoscenza delle emozioni e di ciò che il proprio “io” sta vivendo si può avere il controllo delle proprie reazioni, controllo che potrebbe essere deterrente alle reazioni delittuose. Si può sintetizzare: “conoscere le proprie emozioni per avere reazioni tranquille a misura d’ uomo”. Con questo messaggio si è concluso l’ incontro. L’ incontro voluto fortemente dal Dirigente Scolastico Prof. Teresa Formichella è il modo di fare formazione e cultura dell’ Istituto Comprensivo Socrate-Mallardo, sempre al fianco dei propri alunni per la Loro crescita umana e culturale.

Michele Izzo vicepreside