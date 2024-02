MARANO, IL CAOS ALL’URBANISTICA: MARTINO NON E’ ANCORA RIENTRATO, SETTORE AFFIDATO PROVVISORIAMENTE A NAPOLI

107 Visite

A Giovanni Napoli, da mesi a capo del settore lavori pubblici del Comune, l’onore di sostituire Angelo Martino, in congedo, all’ufficio urbanistico. E’ la scelta compiuta (fino al 23 febbraio) dal sindaco Matteo Morra. Scelta provvisoria, naturalmente, nelle more di saperne di più sul futuro di Martino, che da anni era a capo di uno dei settori (urbanistica) più delicati dell’ente cittadino. Napoli, il celebre “ammiraglio” del Comune, è uno dei dipendenti storici dell’ufficio tecnico. Ai lavori pubblici da tempo immemore, è amato e osannato da un lato, criticato e contestato dall’altro. La patata bollente dell’urbanistica per ora tocca a lui, ma presto potrebbero esserci sorprese e novità. L’ufficio è in fermento da giorni e tanti addetti ai lavori chiedono chiarezza all’amministrazione in carica.

Quanto a Martino, circolano tante voci, rumors, ipotesi di varia natura, ma nessuno – né tanto meno il sindaco – ha chiarito cosa sia accaduto e quale sia la vera causa che potrebbe portarlo lontano da Marano.













