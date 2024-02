Chi è Francesco Calzona, il sostituto di Mazzarri al Napoli

145 Visite

La stagione del Napoli ha vissuto un’altra svolta inattesa con il terzo cambio di allenatore di un’annata complicata. Dopo l’esonero di Rudi Garcia, il ritorno di Walter Mazzarri non ha portato l’effetto sperato e il pareggio interno contro il Genoa ha posto fine all’esperienza del tecnico livornese. Il successore è Francesco Calzona, attuale CT della Slovacchia. Scopriamo di più sul tecnico classe 1968 originario di Vibo Valentia.

Dopo una carriera da calciatore senza particolari acuti, Francesco Calzona inizia la sua esperienza a bordo campo sulle panchine dei dilettanti. Nel 2007 inizia quella che si rivelerà una lunga e importante collaborazione con Maurizio Sarri, l’allora tecnico dell’Avellino. Calzona assume il ruolo di vice e segue l’allenatore toscano per circa un decennio anche sulle panchine di Perugia, Alessandria, Sorrento, Empoli e Napoli. Il fortunato triennio 2015-2018 in terra partenopea è il capitolo conclusivo dell’esperienza Sarriana. I due si separano nell’estate del 2018, con Sarri diretto in Inghilterra, sulla panchina del Chelsea, dove il vice sarà Luca Gotti.













