Scomparsa da 24 ore da casa, apprensione ad Ischia

Sono ore di apprensione ad Ischia per la scomparsa di una 51enne, sposata e madre di due figli, di cui non si hanno notizie da oltre 24 ore.

La donna ha lasciato ieri mattina la sua abitazione a Casamicciola a bordo di una Fiat Panda e dopo alcune ore di assenza i familiari hanno iniziato a cercarla ricorrendo anche ai social media; nella serata di ieri l’autovettura è stata ritrovata in un parcheggio, a diversi chilometri di distanza, nella frazione di Succhivo del comune di Serrara Fontana.

Nella tarda mattinata di oggi in rete è stato diffuso un frame ricavato da un filmato di videosorveglianza che ritrae la donna mentre, col cappuccio del giubbino sulla testa ed un sacchetto di plastica bianca in mano, si incammina verso un sentiero accanto alla chiesa, poco dopo le 12.

Nonostante i numerosi appelli lanciati da famiglia ed amici, della donna non si hanno ancora notizie; attualmente viene ricercata dalle forze dell’ordine e da numerosi volontari, anche con l’aiuto di droni e di una motovedetta della Capitaneria di Porto dal mare, nelle zone a sud dell’isola dove è stata vista l’ultima volta













