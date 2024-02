Napoli, Mazzarri non sarà nemmeno in panchina con il Barcellona. Subito Calzona

Aurelio De Laurentiis ha deciso, esonerato Mazzarri. Stufo dopo l’ennesimo passo falso col Genoa, il patron ha scelto di cambiare ancora, il tecnico toscano oggi ha diretto a Castel Volturno il suo ultimo allenamento e poi ha lasciato il centro sportivo scuro in volto senza rilasciare dichiarazioni e firmando solo alcune foto ai tifosi. Il nuovo allenatore del Napoli è Francesco Calzona, che il presidente del Napoli ha incontrato nel pomeriggio in un albergo del lungomare, per l’attuale ct della Slovacchia, che ricoprirà il doppio incarico con l’ok della federazione, contratto fino a giugno. L’esordio in panchina sarà mercoledì nell’andata degli ottavi di Champions al Maradona contro il Barcellona.

Per l’ex vice di Sarri e Spalletti in azzurro, che domani dirigerà la seduta di allenamento spostata alle 14 invece che alle 11 (evidentemente per dargli il tempo di prepararsi) è pronto un contratto di tre mesi, la firma dovrebbe arrivare in serata. Ancora tutta da confermare invece la presenza nel nuovo staff anche di Marek Hamsik, storica bandiera degli azzurri.

Troppa rassegnazione nell’ambiente: AdL, che lunedì è arrivato a Napoli proprio per dirimere la questione, ha deciso così di dar vita a una vera e propria rivoluzione per cercare l’ennesima svolta. Le firme dei documenti sono previste già in serata, in modo che Calzona possa dirigere regolarmente la seduta in programma domani alle ore 14 che precede la gara contro il Barcellona.