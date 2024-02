De Luca: l’autonomia, gli insulti a Meloni e gli attacchi alla polizia

68 Visite

Torna ad infiammarsi lo scontro fra il premier Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Ma nel duello irrompe il governatore campano Vincenzo De Luca che, dopo essere sceso in piazza a Roma, attacca la leader di Fratelli d’Italia: «Vada a lavorare lei, str…za». A dare fuoco alle polveri è questa volta l’Autonomia differenziata, riforma ’bandiera’ della Lega e della maggioranza di centrodestra, avversata dalle opposizioni e, in particolare, dal Pd. I dem, con la segretaria Elly Schlein, accusano di volere spaccare il Paese: «Non si è mai vista una patriota che spacca l’Italia. Quella di Roberto Calderoli, votata dal partito di Meloni, è una riforma destinata a lacerare un Paese che invece ha un disperato bisogno di essere ricucito nelle sue fratture e diseguaglianze», dice Schlein intervistata da Repubblica. Secondo Schlein e il Pd le due riforme, quella dell’autonomia differenziata e quella del premierato, «si tengono insieme, sono il frutto di un patto scellerato fra i sedicenti patrioti del nuovo millennio e i leghisti che non hanno mai abbandonato l’aspirazione secessionista. Noi», prosegue la leader dem, «al contrario crediamo che non possa esserci riscatto del Paese senza riscatto del Sud».













