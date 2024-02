157 Visite

Inizia col “piglio giusto” l’esperienza politica del neo assessore alle politiche sociali del Comune di Marano, Pina Liberti. Ieri si è presentata in consiglio comunale e le prime parole sono state: “Buona sera….onorevole Sindaco”. Insomma non sapevamo che il sindaco fosse anche onorevole ma in ogni caso va bene , la giustifichiamo, sarà l’emozione. Bene. In bocca al lupo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews