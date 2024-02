Offese a Meloni, centrodestra Regione: non solo bugiardo, De Luca si conferma anche cafone. Va censurato

177 Visite

“Vincenzo De Luca si conferma non solo bugiardo, ma anche cafone e maleducato. Chiederemo al presidente del Consiglio regionale di calendarizzare nella prossima seduta di Assise, la mozione di censura che stiamo presentando nei confronti del governatore dopo le offese rivolte al presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Il turpiloquio e i suoi squallidi interpreti che per giunta ledono profondamente l’immagine della Campania, nulla hanno a che fare con la politica, e speriamo che finalmente se ne renda conto anche la maggioranza”. Così in una nota congiunta a nome dell’intero centrodestra in Consiglio regionale, Severino Nappi (Lega), Stefano Caldoro (capo dell’opposizione), Cosimo Amente (FdI), Livio Petitto (Moderati e riformisti) e Franco Cascone (FI).













