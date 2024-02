MARANO. IL CONSIGLIERE SANTORO: “VENGONO GIU’ PEZZI DI PARETI DAI LOCALI DELL’EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO MA MORRA E COMPANY PENSANO AD ORGANIZZARE FESTICCIOLE E CHIUDERE STRADE”

230 Visite

“Diversi residenti di Via Unione Sovietica mi segnalano che stanno crollando parti delle pareti dei locali del mercato ortofrutticolo che affacciano sulla strada. I calcinacci che si stanno staccando sono molto pericolosi per l’incolumità sia dei passanti che dei proprietari delle auto in sosta. Qualche giorno fa sono state installate delle telecamere, frutto di un vecchio progetto, che non riusciamo a spiegarci che utilità possano mai avere allo stato attuale. Auspichiamo che si intervenga anche per mettere in sicurezza il tetto dei locali che sta venendo giù. Purtroppo l’amministrazione Morra si caratterizza ancora una volta per la totale distanza dalle problematiche della cittadinanza. Marano è diventato il paese delle festicciole e delle strade chiuse. Sindaco e ufficio tecnico battano un colpo”. – è quanto afferma in una nota, Francesco Santoro, consigliere comunale di minoranza.













