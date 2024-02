La voce del cittadino. Marano, collassata fogna via Platone. “Informai il sindaco ma nulla si è mosso, è un grave pericolo”

118 Visite

Gentile direttore di Terranostranews, voglio segnalare attraverso il Suo giornale lo stato di estremo degrado e di grande abbandono in cui versano le periferie della città di Marano, con l’assenza completa delle istituzioni comunali che sono realmente lontane dai problemi reali dei cittadini. Sono un cittadino che abita in via Platone a Marano in una casa che presenta parecchi problemi. Ho provato a fittare altra casa ma finora non è stato possibile perché oltre ai fitti molto alti , essendo io e mio marito disoccupati, tutti chiedono a garanzia di presentare una busta paga che non abbiamo. Finora siamo andati avanti con il reddito di cittadinanza e la mia pensione di invalidità. Ma la cosa che voglio ora denunciare è il fatto che in via Platone vi è un tratto fognario che è collassato, ciò si nota da un avvallamento della strada e di conseguenza non si sa dove vanno ad infiltrarsi le acque della fogna; questo può cagionare seri danni ai fabbricati e determinare pericoli concreti per l’incolumità degli abitanti delle case della zona. Ho rappresentato personalmente il problema al Sindaco che nell’incontro che ho avuto al Comune verificò sulla mappa lui stesso il posto in cui era situato il tratto fognario collassato e in quell’occasione, credo più di un mese fa , mi assicurò che stesso in giornata avrebbe mandato dei tecnici del comune per verificare il da farsi, ad oggi nessuno è venuto e nulla si è mosso, rimanendo inalterata la situazione di pericolo. Come cittadina mi sento per nulla tutelata.

Un cittadino di Via Platone













