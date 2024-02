Giugliano, secondo successo di fila: Virtus Francavilla battuta con un gol di Salvemini

65 Visite

Successo nel finale di gara per il Giugliano di Valerio Bertotto. I tigrotti, al quinto risultato utile di fila, superano in casa (2-1) la Virtus Francavilla. Gara equilibrata, ma condizionata dagli errori difensivi. Il Giugliano parte bene e al 9′ passa in vantaggio con Balde, che sfrutta un errore madornale del portiere pugliese. Il primo tempo va in archivio con il vantaggio dei padroni di casa. Nella ripresa meglio la Virtus, che pareggi con l’incornata del neo entrato Neglia. I gialloblu di Bertotto non mollano e al 44′ passano nuovamente in vantaggio con Salvemini, subentrato pochi minuti prima a De Sena. L’attaccante sfrutta un colpo di testa di Cargnelutti, controlla bene in area e gira alle spalle di Branduani.













