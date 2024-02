Cioccolato, arancia e peperoncino: dal Vesuvio arriva il liquore dell’amore con dedica personalizzabile scritta a mano, anche in napoletano

85 Visite

È un’azienda napoletana a proporre il liquore dell’amore per San Valentino, con dedica personalizzabile scritta a mano. Già di per sé, è un regalo gradito: un liquore artigianale dove alla base c’è il cioccolato, imprescindibile a San Valentino, arricchito poi dal profumo di arancia e un pizzico di peperoncino, ma si può rendere ancora più apprezzato. Infatti, la novità sta nella personalizzazione della bottiglia con un pensiero scritto a mano da dedicare a chi si ama, richiedendola direttamente sul sito. L’idea è di Luisa Matarese, titolare di un piccolo opificio a San Giorgio a Cremano (Napoli), alle pendici del Vesuvio, ideatrice di liquori sui generis e sempre originali, come quello ai sigari cubani, oppure al pomodoro del piennolo o ancora al gusto marinara. Continua a stupire con il Ciokodiablo, un mix d’ingredienti che più rappresentano l’amore. La versione originale e che l’eclettica produttrice propone è in dialetto napoletano: “ Rint ò core mio ce stà na sigiulella là stai assettat tu”, ma tutto può essere “inciso” o meglio dipinto su l’elegante bottiglia. Luisa Matarese, titolare di Alma de Lux, dice a proposito del liquore: “Per la frase ho preso spunto dalla lingua più romantica ed evocativa al mondo, il napoletano, ma c’è la possibilità di personalizzare con qualsiasi frase, tutto scritto a mano sulla bottiglia per un prodotto tailor made ma unico, personale e senza omologazioni.”

Ricerca e creatività, anche negli ingredienti, tutti legati all’amore: dal cioccolato, il simbolo indiscusso di San Valentino, in grado di donare energia e di accendere le emozioni positive, all’arancia, dove il suo fiore, la zagara, è da sempre legata all’amore, non a caso è tradizionalmente associato al matrimonio, fino alla nota audace di peperoncino che, con le sue presunte proprietà afrodisiache, pare sia in grado di rafforzare il legame di una coppia.

