Arzano, aggressione in via Pecchia: forse esplosi anche colpi di pistola

Aggressione in via Pecchia: forse esplosi anche colpi di pistola. L’episodio sarebbe avvenuto in via Pecchia ieri sera intorno alle 20. Due giovani, almeno dai primi racconti, sarebbero dapprima stati picchiati da un gruppo di persone e successivamente, datisi alla fuga, avrebbero udito anche deflagrazioni simili a colpi di pistola. La vicenda dai contorni oscuri, sarebbe finita al vaglio dei carabinieri di Casoria. La zona dove sarebbe accaduto l’evento sarebbe quella di via Pecchia, dove insistono le palazzine Ina Casa e dove sarebbero presenti piazze di spaccio. Saranno gli inquirenti a vagliare l’accaduto che dimostra come Arzano sia sempre al centro di azioni criminali.

VINCENZO ANGRISANI













