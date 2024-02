Traffico di droga su auto modificate, da Marano al basso Lazio: 6 condanne

Si è concluso ieri il processo a carico di 6 persone imputate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (ex art 74 DPR 309/1990) e detenzione ai fini di spaccio aggravate dall’ingente quantità ex articolo 80 del testo unico stupefacenti. Il Giudice del Tribunale di Napoli Dott. Luca Della Ragione, a seguito di processo abbreviato, ha condannato: – PRISCO Aniello classe 71, ad anni 10 mesi 10 di reclusione (il pubblico ministero aveva chiesto anni 18 di reclusione); – PRISCO Ferdinando, classe 98, ad anni 5 di reclusione (richiesta PM anni 9 di reclusione); – MOIO Pasquale, classe 67, anni 7 di reclusione, riconoscendo il vincolo della continuazione con una precedente condanna (il Pubblico Minisyero aveva chiesto anni 12 di reclusione); – ⁠SIMEOLI Gaetano classe 79, anni 7 mesi 4 (richiesta PM anni 12 di reclusione); – ⁠CUOMO Giovanni, classe 87, anni 5 mesi 8 (pm: escluso anni 12 di reclusione); – ⁠BIANCO Alfonso, classe 90, anni 2 mesi 4 (pm aveva chiesto anni 3 e mesi 4 di reclusione); – ⁠LAGO Andrea, classe 95, anni 3 mesi 2 (pm aveva chiesto anni 5 e mesi 2 di reclusione). Soddisfatto il collegio difensivo, composto dagli avvocati Claudio Davino, Luigi Poziello, Francesca Davino, Antonio Dell’Aquila, Francesco Izzo, Mauro Zollo, Fabrizio Celaj; infatti, se dovessero decidere di non impugnare la sentenza, grazie alla riforma Cartabia beneficerebbero di un ulteriore sconto di un sesto della pena inflitta. Il fatto MARANO – Traffico di droga tra i Comuni dell’Area Nord di Napoli e il Basso Lazio, sette arresti. L’operazione è stata effettuata dagli agenti di polizia e dagli uomini della Guardia di Finanza. Gli indagati, otto in totale, anche se per Mario Mancinelli, 48enne di Acerra, non è stata prevista alcuna misura cauteale, sono accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (in particolare hashish) nonché di detenzione, a fini di spaccio, di droga. A finire in carcere sono stati Aniello Prisco (52enne originario di Mugnano, ma residente a Marano), Ferdinando Prisco (25enne di Marano), Pasquale Moio (56enne originario di Nocera Inferiore, ma residente a Marano), Giovanni Cuomo (36enne nato a Caserta, ma residente a Marano), Gaetano Simeoli (43enne nato ad Aversa, ma residente a Villaricca), Alfonso Bianco (23enne di Napoli) e Andrea Lago (26enne di Casavatore). Poliziotti e finanziari hanno eseguito anche un decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 700mila euro, corrispondente al volume di affari che sarebbe stato movimentato dall’organizzazione per la vendita della droga. Il gruppo sarebbe stato operativo a Marano, in altri comuni limitrofi e con propaggini anche in territori del Basso Lazio ed avrebbe movimentato la droga mediante l’utilizzo di veicoli appositamente modificati con la predisposizione di vani per l’occultamento dello stupefacente.