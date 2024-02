MARANO. STRISCE BLU, AL VIA LA GARA: PREVISTI ALMENO 520 STALLI DI SOSTA MA IL COMUNE SU 1,5 MILIONI INCASSERA’ SOLO IL 25%

294 Visite

Al via la gara per l’individuazione di un nuovo soggetto cui affidare in concessione il servizio di gestione di aree di parcheggio a pagamento su strada (le cd. strisce blu). Saranno realizzati 520 stalli di sosta.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno 11/03/2024 alle ore 12:00. La gara sarà interamente gestita dalla CUC dell’AGENZIA NOLANA con cui il Comune si è convenzionato. L’operatore economico che subentra dovrà assumere 8 operatori che già lavorano attualmente con la PIPARKING S.R.L.

Il Comune di Marano su l’appalto da 1,5 milioni di euro incasserà solo 375.000 mila euro. A meno che l’operatore economico in sede di offerta non offrirrà un compenso a rialzo per l’ente. La proporzione dice 75% al privato e 25% al pubblico.

L’ultimo contratto prevedeva che alla PIPARKING andasse il 71,5 degli incassi. All’ente comunale, invece, un misero 28,5 per cento, ora hanno deciso di ridurre ulteriormente le entrate al 25%. Il Responsabile del procedimento, ora “del progetto”, che ha redatto gli atti di gara è il Vigile De Simone, su cui c’è la controfirma del Comandante De Luca.

La Polizia Municipale, dunque, gestirà l’appalto.













