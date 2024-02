Marano, il giallo dell’ultimo assessorato. Il gruppo Di Marino a bocca asciutta, ma il mistero si infittisce

159 Visite

Si chiama Stella Troiano ed è una criminologa la professionista individuata dal gruppo Coppola-Di Marino-Guida. Il nome è stato proposto fin dalla fine di settembre al sindaco Matteo Morra, che al momento non ha ancora avallato tale scelta. Il sindaco avrebbe voluto imporre al gruppo che lo ha sostenuto al ballottaggio il nome dell’ex assessore Bianca Perna. Il primo cittadino avrebbe poi virato su un’altra donna “indicata” o suggerita dalla consigliera regionale Fiola.

Il nome di Stella Troiano è rimasto in stand by. Di Marino, ex consigliere comunale, ha sempre ostentato ottimismo circa la nomina di un assessore per il suo gruppo. Ma, come scritto più volte in passato, le chiacchiere sono rimaste chiacchiere, nonostante qualche impegno assunto in sedi regionali. Morra non ha mollato e non vorrebbe concedere nulla a Di Marino. Il punto, però, è che Di Marino, in arte “Caramella”, partecipa e ha partecipato a diverse riunioni sul futuro del mercato ortofrutticolo. Delle due l’una: Di Marino è buono solo per il mercato (e come mai?) e non per gli assessorati? O Di Marino e il sindaco hanno avviato una trattativa parallela che esula dalla vicenda assessorato?













