Bus Anm vandalizzati, il prefetto di Napoli: “Rafforziamo i controlli”

Nella serata di ieri, convocata in via di urgenza dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è

svolta, presso il Palazzo di Governo, una riunione di coordinamento delle forze di polizia che

ha esaminato, tra l’altro, i recenti raid vandalici che hanno provocato il danneggiamento di

alcuni autobus dell’azienda ANM adibiti al trasporto urbano.

Nel corso dell’incontro, si è convenuto di attuare, fin da subito, una intensificazione delle

attività di vigilanza per garantire lo svolgimento in sicurezza del servizio essenziale di

trasporto pubblico, a tutela sia degli operatori del settore che dell’utenza.

Ulteriore argomento affrontato, in sede di riunione, è stato l’episodio che ha interessato il

corso Arnaldo Lucci, dove sono stati esplosi, la settimana scorsa, numerosi colpi di arma da

fuoco e rispetto al quale sono state convenute specifiche misure preventive.













