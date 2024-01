Autonomia, Nappi (Lega): Controrisorgimento? De Luca è contrario solo alla verità

64 Visite

“Con che faccia di bronzo De Luca parla di Controrisorgimento! L’unica cosa a cui è contrario il governatore della Campania è la verità. Non dice infatti che nell’ottobre del 2019 è stato l’unico presidente di Regione del Sud a presentare una richiesta di autonomia senza nemmeno prevedere i Livelli essenziali delle prestazioni. A fronte del baratro in cui ha precipitato i campani per sanità, trasporti, welfare, lavoro, e per tutti i servizi fondamentali da garantire, opporsi ad una legge che vuole finalmente attuare uguali diritti ai cittadini, in qualsiasi parte d’Italia essi vivano, è davvero indecente”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













