Al Partenio la finale regionale Coppa Italia Dilettanti Puteolana 1902 vs Sarnese 1926

Tutto pronto per la finalissima regionale della Coppa Italia Dilettanti, che si terrà mercoledì 31 gennaio alle ore 18,30 allo Stadio Partenio Lombardi ad Avellino. A contendersi l’ambito trofeo saranno la Puteolana 1902 e la Sarnese 1926. A seguito di sorteggio la squadra puteolana giocherà in casa. Su proposta del Presidente del C.R. Campania FIGC LND Carmine Zigarelli, favorevolmente accolta dai presidenti delle società, le squadre scenderanno in campo con la maglia con la scritta #NonSeiSola1522 e i capitani con la fascia con la scritta #NonSeiSola1522, per ribadire il no alla violenza sulle donne. Presentatrici della massima kermesse sportiva del Comitato Regionale Campania: Carmen Esposito e Rossella Sambuca. L’inno d’Italia sarà cantato da Annuccia. “La finale è per noi un traguardo prestigioso, dovrà essere una grande giornata di sport. Sono orgoglioso della mia squadra per quanto fatto fino ad ora, naturalmente l’obiettivo è portare a casa la finale. Sappiamo che non sarà facile, affrontiamo una squadra di livello con una società di rilievo. Rappresentiamo la città di Pozzuoli, e per tale motivo daremo il massimo fino alla fine, buttando il cuore oltre l’ostacolo. Ci tengo a ringraziare il Comitato Regionale che si sta adoperando affinché si possa garantire a tutti un’organizzazione perfetta, studiata nei minimi dettagli. Infine ci tengo a menzionare i tifosi granata, che ci stanno sostenendo in maniera strepitosa dall’avvio del campionato ad oggi, e che sono sicuro, riempiranno il settore a noi dedicato dello stadio Partenio di Avellino”. Così il Presidente Puteolana 1902 Di Costanzo. “C’è grande attesa per questa finale di coppa. L’abbiamo cercata e voluta, ed ora eccoci qua a giocarcela contro una squadra come la Puteolana, che ha detto tanto nel calcio e che merita il dovuto rispetto. Chiedo al popolo sarnese una massiccia presenza ad Avellino, entrambe le tifoserie sono dello stesso colore, sarebbe bello vedere uno stadio tutto granata. Una serata di sport che faccia da spot positivo per tutto il movimento calcistico campano. Uno spettacolo di colori e civiltà. Poi si sa, una finale, in quanto tale, vedrà una sola squadra vincere, io dico che vinca il migliore”. Così il Presidente Sarnese 1926 Pappacena. “Il 31 gennaio si sfideranno due società blasonate, che hanno dato tantissimo al calcio campano, con tifoserie importanti, e siamo certi che ci regaleranno un grande spettacolo”. Lo dichiara il Presidente Zigarelli, sottolineando che “ringrazio i Presidenti Di Costanzo e Pappacena per la massima collaborazione, affinchè la finale sia davvero un inno alla sportività, alla sana competizione e alla valenza sociale del nostro calcio dilettantistico. Le squadre scenderanno in campo con la maglia con la scritta #NonSeiSola1522, per lanciare un messaggio chiaro contro la violenza sulle donne”. “Un sentito ringraziamento al Sindaco di Avellino Festa, al Presidente dell’US Avellino 1912 D’Agostino e a tutte le forze dell’ordine per l’accoglienza e per il massimo supporto fornitoci in questa finale regionale di Coppa Italia Dilettanti”, aggiunge Zigarelli. “Vi aspettiamo in tantissimi allo stadio Partenio Lombardi di Avellino. In bocca al lupo ad entrambe le società”, conclude il Presidente Zigarelli.