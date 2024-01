Mazzarri alla vigilia della finale: “Inter forte, ma noi vogliamo vincere. E’ un premio alla carriera per me”

56 Visite

“Con Ngonge ho parlato 5 minuti, mi ha detto di essere pronto e disponibile a giocare qualche minuto. Io valuto però se far giocare un calciatore che arriva in squadra da due giorni e non conosce poco dei nostri automatismi”. Non sarà disponibile invece Hamed Traoré: “deve fare un mini preparazione per la seconda fase della stagione, lo aspettiamo. Gli altri stanno bene anche se abbiamo fatto pochi allenamenti tra la semifinale e la finale. Domani mattina faremo anche un altro piccolo allenamento e vediamo. Cajuste lo recuperiamo, Zielinslki sta bene dal punto di vista fisico, vediamo, mentre per Demme vediamo se può andare in panchina”.

Mazzarri ha risposto anche rispetto all’ipotesi di un maggior tifo arabo per l’Inter: “il Napoli ha vinto il campionato l’anno scorso ma era già conosciuto nel mondo, già quando fui qui la prima volta si parlava di Champions e il Napoli ha sempre giocato nelle coppe. E’ un club che esiste in modo tangibile da anni, ormai conosciuto a livello mondiale. Il trofeo per me? In 23 anni di carriera sono alla seconda finale e spero di poter alzare la coppa, ma da allenatore ho fatto tante cose e se vinciamo questo trofeo sono ben felice, altrimenti sono felice lo stesso perché non tutti partono come me a fare l’allenatore e si giocano le finali”.













