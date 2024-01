Droga dalla Spagna e Olanda, il ruolo dei maranesi. Nell’ordinanza è citato anche il defunto pusher Iannone. ll ruolo dei Della Monica e del broker Bruno Carbone

571 Visite

ADDAMIANO Francesco.

2. ALFANO Giuseppe;

3. ASCOLESE Loredana;

4. BARTIROMO Simone, residente a Marano;

5. BELLANOVA Antonio;

6. BONAVOLTA Mariano;

7. BUBBICO Luca;

8. CARANDENTE TARTAGLIA Luigi, detto Gigino ‘a guerra, residente a Quarto, già noto;

9. CARBONE Bruno, già noto.

10. CARILLO Daniele;

11. CELA ISAT;

12. CORTESE Giovanni;

13. .D’AMBROSIO Errico; 14. DELLE DONNE Antonio; 15. DELLA MONICA Alfredo, residente a Marano. 16. DELLA MONICA Daniela, residente a Marano di Napoli 17. DELLA MONICA Salvatore, residente a Marano di Napoli (NA) in via Marano Pianura; 18. DELLA MONICA Vincenzo,, residente a Marano di Napoli (NA);

19. DE SICA Raffaele, residente a Marana di Napoli (NA);

20. DI CASOLA Nicola;

21. ESPOSITO Carlo;

22. FLOCCO Samuel;

23. FONTANA Domenico;

24. KURTI Kevin, nato in Albania il 6.1.1998;

25. IANNONE Vincenzo, detto Paesano, defunto, residente a Marano;

26. MAZZACCARO Giuseppe;

27. MEROLLA Roberto, residente a Marano di Napoli;

28. NACCA Michele;

29.0NORATO Alessio;

30. PAGLIARANI Antonio;

31. PINTO Antonio;

32. PISA Emanuele; residente a Quarto (NA) ma di fatto residente a Marano.

Sono gli indagati dalla Dda nell’ambito dell’operazione andata in scena nella notte. Tra i citati nelle indagini, oltre al folto gruppo di maranesi in contatto con il broker Bruno Carbone, i Della Monica, anche Gigino ‘a guerra, noto esponente del crimine organizzato di Quarto, arrestato mesi fa in una clinica del Casertano. E ancora: il defunto pusher Vincenzo Iannone (nella foto), ritenuto intraneo al gruppo, ucciso nei mesi scorsi e dato alle fiamme in un’auto a Marano. Tutti, a vario titolo, coinvolti in episodi di traffico di cocaina e hashish. Tutti da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.













