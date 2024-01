Marano. Festeggiamenti Simeoli, Morra stigmatizza evento (e fa bene) ma non dice nulla sulla presenza del suo fedelissimo. Come mai?

377 Visite

I festeggiamenti della famiglia Simeoli per l’assoluzione dell’imprenditore Angelo e dei suoi figli hanno fatto scalpore in città. Evento al quale ha partecipato anche Eduardo Simioli, stretto collaboratore del primo cittadino di Marano Matteo Morra. Nella serata di domenica, in una nota stampa, il sindaco ha preso le distanze dall’evento e ha descritto le scene come “gesti di ostentazione che sembrano tratti da un episodio della serie tv Gomorra”. Bene ha fatto il sindaco a dissociarsi da quanto accaduto. Ma alcune riflessioni sorgono spontanee. Perché il sindaco Morra non ha preso le distanze dal brindisi del suo fedelissimo? Perché il sindaco non ha detto nulla su di lui? Ora la logica e la coerenza imporrebbero quanto meno l’allontanamento del suo fedelissimo dai contesti istituzionali, cui spesso prende parte, in modo tale da non rendere vane le parole pronunciate.













