MARANO. Festeggiamenti assoluzioni Simeoli. Morra: “Condanniamo con forza ogni fenomeno di acquiescenza alla criminalità.

Combattiamo, tra mille difficoltà, i danni che il sistema camorristico ha prodotto per decenni in città”

Marano: Circolano sul web le immagini dei festeggiamenti per l’assoluzione di un noto imprenditore maranese in uno dei procedimenti giudiziari che lo riguardano. Pur comprendendo sul piano umano il sollievo della persona coinvolta e dei suoi familiari, prendiamo nettamente le distanze da gesti di ostentazione che sembrano tratti da un episodio della serie tv Gomorra. Nel contempo, a prescindere dall’esito della singola vicenda giudiziaria, ribadiamo la nostra più ferma condanna dei fenomeni di acquiescenza, quando non di piena vicinanza, al sistema camorristico che nei decenni scorsi hanno inquinato la politica e l’economia locale producendo per la nostra comunità danni incalcolabili. Perché le attuali difficoltà gestionali del comune e i problemi che con grande fatica stiamo cercando di superare sono una diretta conseguenza di logiche, rapporti e interessi che devono essere consegnati al passato e che non possono trovare alcuno spazio nel presente e nel futuro della nostra città.

Comunicato stampa Matteo Morra Sindaco di Marano













