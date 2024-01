Festeggiamenti dei Simeoli, Fanelli: “Va in scena Gomorra, il sindaco deve prendere le distanze dal suo braccio destro presente all’evento”.

218 Visite

A MARANO VA IN SCENA GOMORRA.

Da ieri la parte sana della città si sente sbeffeggiata e derisa. Avverte un profondo senso di indignazione.

Domenica mattina ho chiesto pubblicamente, dal mio profilo Facebook, al Sindaco di Marano di prendere le distanze da quanto emergeva dal video diffuso sul web che evocava frasi e comportamenti da scene di Gomorra. Il Sindaco bene ha fatto a prenderne le distanze ma deve essere più chiaro e netto. Le distanze immediate le deve prendere innanzitutto dal suo braccio destro che ha alzato il calice per festeggiare il noto imprenditore assolto in primo grado in uno solo dei tanti processi che lo vede coinvolto .

Chi svolge un ruolo politico, che sia nelle istituzioni o meno, non può avere nulla a che fare con chi si è reso protagonista del saccheggio del territorio.

Stefania Fanelli consigliera comunale gruppo Fanelli Sindaco La Città dei Diritti













