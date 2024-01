Arzano. Patrocinio infedele: a processo un avvocato

76 Visite

Viene meno ai propri doveri professionali con l’adozione di comportamenti imprudenti ai danni del proprio assistito: avvocato infedele finisce sotto processo. È quanto accaduto a un 45enne arzanese del Foro di Napoli, che in qualità di procuratore legale di un sessantenne di Arzano in un giudizio civile instaurati dinanzi al Tribunale di Napoli si è reso responsabile di patrocinio infedele arrecando così nocumento agli interessi del suo assistito. Nel 2012, il sessantenne aveva dato mandato all’avvocato del Foro di agire dinanzi all’autorità giudiziaria competente per ottenere il risarcimento dall’azienda ecologica Falzarano ecologia s.r.l. per il mancato pagamento di somme trattenute a seguito di finanziamento. L’avvocato incaricato non si era attivato per instaurare il relativo procedimento che nel caso del risarcimento lasciò decorrere i termini, rendendosi così infedele ai suoi doveri professionali. Il danneggiato, alla luce di un comportamento pregiudizievole nei suoi confronti, aveva denunciato l’accaduto e, a seguito di indagini della Guardia di Finanza, il Pm Barbara Buonanno lo aveva rinviato a giudizio. Il 9 aprile prossimo, dinanzi al Giudice Monocratico Ferrara Debora del Tribunale di Napoli Nord, si definirà la responsabilità dell’avvocato inossequioso ai propri doveri rischiando la reclusione da uno a tre anni. Ovviamente, fino a sentenza definitiva è da ritenersi innocente.

Vincenzo Angrisani













