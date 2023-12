Marano, addio 2023: l’anno che verrà ci “regalerà” almeno un altro assessore, forse due. Prosegue il braccio di ferro tra il “trio” e il sindaco, chi la spunterà?

142 Visite

Ultime ore dell’anno. Ultimi fuochi. I consiglieri comunali, la maggior parte di loro almeno, sono all’oscuro di tutto. Coloro che sono a conoscenza dei movimenti e delle tattiche future sono in pochi, solo quelli del cerchio magico del sindaco Matteo Morra.

Radio “giunta”, intanto, impazza. Le voci si rincorrono. Sarà Paolo Varriale, con ogni probabilità, il primo degli assessori ad essere sacrificato. Varriale non si è mai inserito al meglio nel contesto di giunta e cittadino e al suo posto potrebbe essere inserita una donna, già in passato assessore in altre giunte. La new entry sarà in quota Morra e Pd o comunque di una delle civiche a sostegno del primo cittadino.

Se Varriale dovesse restare al suo posto, la new entry prenderà il posto dell’assessora “promessa” in qualche modo al trio Coppola-Di Marino-Guida. Si parla di Giovanna D’Oriano, ex dipendente dell’Asl Napoli 2 nord di Frattamaggiore. E’ noto però che il sindaco vorrebbe tenere fuori Di Marino dalla giocata e sta cercando, alla lunga, di farlo stancare e desistere.

Il “trio” però non demorde: ha la rassicurazione di un big del Pd regionale: Mario Casillo. Al posto della D’Oriano, se la trattativa dovesse andare in porto, potremmo vedere anche un attuale esponente della minoranza, che flirta con Morra già dal periodo del ballottaggio. Un soggetto palesemente estraneo all’opposizione che ha sempre smentito di essere vicino al sindaco. Tutti sanno, però, che così non è, tanto è vero che avrebbe anche partecipato a qualche riunione tra “Caramella” (ovvero Di Marino) e il primo cittadino.

Nel 2024, insomma, ne vedremo delle belle: l’ingresso in giunta di una dimariniana-coppoliana-guidiana o la loro definitiva estromissione. Potrebbe, però, nel caso di uscita di scena di Varriale, subentrare anche un’altra donna ritenuta vicina all’asse Morra-Pd-Giugliano e quant’altro.













