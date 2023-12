Sanità e interdittive, bocciato il ricorso al Tar del Centro diagnostico Sant’Antimo

191 Visite

Centro diagnostico Sant’Antimo, bocciato nel merito ricorso avverso interdittiva antimafia emanata qualche anno fa dalla prefettura. La società era tra quelle gestite di fatto (nell’ex gruppo Igea) dalla famiglia Cesaro. I giudici hanno ritenuto infondato il ricorso principale e il primo dei motivi aggiunti. Secondo i giudici amministrativi, esiste il concreto pericolo di una infiltrazione mafiosa così come rappresentato negli atti che hanno avallato a suo tempo il provvedimento interdittivo. I giudici del Tar evidenziano che le interdittive possono essere disposte anche in assenza di condanne penali; ciò che conta, in tal senso, è il quadro che viene fuori dalla somma dei procedimenti giudiziari eventualmente in corso, frequentazioni, parentele e altri aspetti. L’interdittiva è una misura preventiva di carattere amministrativo, che può essere disposta anche se i fatti oggetto del provvedimento è datato nel tempo. Il provvedimento può essere impegnato in sede di Consiglio di Stato.













