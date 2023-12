Mazzarri deluso: “Manca la cattiveria, ma grande prestazione”

96 Visite

“Chi conosce il calcio sa che ci sono episodi, i ragazzi hanno fatto una grande partita dominando sul piano del gioco. Nel secondo tempo, abbiamo chiuso la Juve nella loro area di rigore. Loro sono bravi a stare attenti in ogni minimo dettaglio. Noi abbiamo avuto il torto di non andare sulla traiettoria del cross in occasione del gol. La mia squadra gioca sempre meglio degli altri, l’occasione di Kvaratskhelia è clamorosa, si capisce che è un momento negativo. Se andiamo avanti su questa squadra, torneranno i risultati”.

“Ci manca la cattiveria che in queste partite equilibrate fanno la differenza. La squadra era messa bene, abbiamo tamponato le loro ripartenze. Tante cose del vecchio Napoli si sono riviste. Anche la condizione atletica dei giocatori che sono rientrati da poco deve migliorare. Questa squadra, d’ora in poi, può fare solo un grande campionato. Osimhen viene tartassato, lo hanno sempre marcato, anche quando la palla era lontana. Lui è uno che può fare la differenza. Quando è in forma, è un giocatore devastante”.













