Don Patriciello: “Il governo si è impegnato per Caivano. Bello vedere bambini non giocare nel degrado”

“È una gioia vedere i bambini giocare in un posto bello e sicuro, fino a poco tempo fa in questa area era impossibile accedere, tra rifiuti, siringhe e tanto degrado. È un segno tangibile dell’impegno del Governo per Caivano”.

Così Don Maurizio Patriciello ha commentato l’inaugurazione dell’area ludico-sportiva realizzata a Parco Verde, di fronte ai palazzi da dove caddero e morirono nel 2013 il piccolo Antonio Giglio e nel giugno 2014 Fortuna Loffredo (abusata e gettata dal patrigno, che è stato condannato).