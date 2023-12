Casillo e Cascone: “Ripristinata la fermata FS di Torre Annunziata Città”

51 Visite

Dal mese di dicembre tutti i convogli permettono la discesa passeggeri nella stazione più vicina al centro cittadino

“Ritorna pienamente funzionale la stazione di Torre Annunziata Città sulla linea Napoli-Salerno delle Ferrovie dello Stato. Con l’entrata in vigore dell’orario di dicembre, infatti, tutti i treni effettuano la fermata anche nella stazione più vicina al centro della città oplontina. Una richiesta avanzata nel 2019 e che è stata realizzata anche grazie all’acquisto da parte di Regione Campania di 12 treni metropolitani POP e messi in funzione sulla tratta che collega Salerno, Napoli e i Campi Flegrei” – è quanto dichiarano in una nota congiunta i consiglieri regionali Mario Casillo (Pd) e Luca Cascone (De Luca Presidente).













