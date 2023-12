Marano, giornata nera per Morra: dopo gli ispettori del Ministero slittano anche le firme sulla convenzione del giudice di pace

227 Visite

Fumata nera: nulla di fatto per il Giudice di Pace di Marano. Anche stavolta la convenzione non è stata sottoscritta dai Sindaci: complici alcune assenze e un Comune, in particolare, che non avrebbe avuto modo di visionare gli atti.

Dunque continua l’impasse sulla questione relativa all’ufficio del Giudice di Pace. Al momento Morra non può dormire sogni tranquilli: dopo l’ispezione dei funzionari del Ministero dell’Economia e Finanze arriva anche il momentaneo stop alla convenzione.













