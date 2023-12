La Cesport Italia si prepara al campionato di serie B. Presentata la squadra

64 Visite

Al via la nuova stagione agonistica per la Cesport Italia, la squadra di pallanuoto maschile fresca di promozione nel campionato di serie B. Alla conferenza stampa di presentazione della squadra e dello staff tecnico, con il presidente della società Giuseppe Esposito sono intervenuti l’assessore allo Sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, il consigliere comunale e consigliere e delegato allo Sport della Città Metropolitana Sergio Colella, il presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli Gennaro Esposito, il delegato del Coni Napoli Agostino Felsani e il delegato Fin della città di Napoli Raffaele De Salsi.

“La città è orgogliosa della Cesport. Trent’anni di attività non si svolgono per caso, ma evidentemente c’è un grande lavoro da parte di tutti che viene ripagato in termini di risultati. Lo sport è entrato anche in Costituzione, motivo per il quale i ragazzi devono essere orgogliosi di ciò che fanno, senza smettere di credere in loro stessi e nei valori dello sport, consapevoli che per vincere bisogna lavorare tutto insieme per un unico obiettivo”, ha affermato l’assessore Emanuela Ferrante.

“Spero che questo campionato sia un ulteriore trampolino di lancio per una società come la Cesport che mette i giovani al centro del proprio lavoro. I giovani sono il futuro, lo sport li plasma e li rende persone migliori. Quando si fa sport si vince e si perde, ma si migliora sempre”, ha sottolineato il consigliere Colella.

“Il lavoro coi giovani della Cesport sia di esempio per tutti: lo sport per i giovani è fondamentale. Mi auguro che questa stagione sia per la Cesport un’occasione per raggiungere nuovi importanti traguardi”, ha detto il consigliere Esposito.













