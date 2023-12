Mercatini e luminarie di Natale dall’8 dicembre a Calvizzano

Da venerdì 8 dicembre arrivano casette di legno, animazione, sapori, profumi e melodie natalizie. In vendita prodotti artigianali, articoli da regalo, dolci, liquori e creazioni uniche di hobbisti e aziende locali. L’evento è promosso dal Comune di Calvizzano e rientra nell’ambito del Progetto, finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli, denominato: “Calvizzano: un paese sempre in festa da Natale all’Estate” – II Edizione. L’iniziativa ha richiamato oltre 25 mila visitatori negli ultimi tre anni e ha permesso di valorizzare ed esaltare le peculiarità del territorio. L’edizione 2023 ospiterà in totale 25 espositori. Dai prodotti tipici locali, salumi, formaggi, pizze, birre, liquori, spumanti, agli addobbi natalizi, candele, luci e lampade, sino alle creazioni artigianali e all’abbigliamento. Ricca la programmazione tra concerti live, artisti di strada, cori gospel, musical, dj set e performance teatrali. Gli appuntamenti includono anche serate di intrattenimento con animatori e spettacoli di giocolieri e artisti di strada (8,9,10, 15,16,17,22,23,29,30 dicembre). Il programma si concluderà il 6 gennaio 2024 con il canonico concerto dell’epifania.

“Un cartellone importante – ha spiegato il Sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi – che cercherà di accontentare grandi e piccini. Con le luminarie installate all’interno della Villa Comunale Calvisia abbiamo creato un’atmosfera unica, cercheremo di far respirare l’aria di Natale a tutti creando un clima di festa importante nel paese. Favoriamo in questo modo anche l’economia locale e garantiamo momenti di spensieratezza e serenità alle famiglie in un periodo in cui le difficoltà sono tante. Natale sta arrivando, la festa più attesa. Vi aspettiamo. La vivremo insieme, veniteci a trovare da ogni comune. Ringrazio per il lavoro svolto il Consigliere di Città Metropolitana Luciano Borrelli, l’assessore con delega agli eventi Arianna Ferrillo e tutta l’Amministrazione Comunale.