Nennella, incendio nella nuova sede in piazza Carità

Principio di incendio alla trattoria Nennella, nei nuovi locali in piazza Carità, questo pomeriggio intorno alle ore 17,30. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Tanta paura, soprattutto per il fumo che ha invaso la piazza, ma nessun ferito. L’incidente è stato provocato dal corto circuito di una friggitrice. L’inaugurazione della nuova sede della famosa trattoria era fissata per domani.

«Le fiamme sono spente e ora è tutto a posto – ha detto il gestore della struttura rivolgendosi alle tante persone che sono accorse nella piazza -. Stiamo tutti bene e tra pochi giorni annunciamo l’apertura».













