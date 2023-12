LUCIANO LIGABUE IN CONCERTO AL PALASELE

88 Visite

L’attesa è finalmente finita: dopo aver dovuto a malincuore rinviare le date a causa di un virus influenzale, Luciano Ligabue è pronto a infiammare il PalaSele dove sarà in concerto domani, domenica 3 dicembre (recupero del 21 novembre) e lunedì 4 dicembre (recupero del 22 novembre).

Eboli sarà l’unica tappa in Campania del tour che vede l’artista protagonista da ottobre nei principali palasport italiani dopo aver fatto “urlare contro il cielo” di Milano e Roma 100.000 persone che a luglio hanno assistito ai due eventi allo Stadio San Siro e allo Stadio Olimpico.

Una scaletta diversa per ogni concerto in cui, oltre ad alcuni brani contenuti nel nuovo album “DEDICATO A NOI” che dà anche il titolo al tour, non mancheranno le hit più amate dal pubblico e tante sorprese che renderanno ogni concerto unico. Sul palco Luciano Ligabue sarà accompagnato da “IL GRUPPO”: Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso).

25 album, 7 libri, 3 film, oltre 800 concerti tra teatri, club, palasport, stadi e grandi spazi all’aperto, fin dal suo primo lavoro Ligabue mette in luce una formula originale, in grado di unire un’attitudine schiettamente rock a una finezza narrativa di scuola cantautorale. Cantante, autore, regista, scrittore, padre di due figli, con il suo lavoro tiene compagnia a generazioni di italiani da oltre 30 anni, sin dal debutto ufficiale nel 1990 con l’album “Ligabue“, anticipato dal singolo “Balliamo Sul Mondo“, uno degli esordi di maggior successo nella storia della discografia italiana.

“DEDICATO A NOI” (Warner Music Italy) il quattordicesimo album di inediti e la venticinquesima uscita discografica della sua carriera ultra-trentennale di Ligabue, ad una settimana dall’uscita è entrato direttamente al primo posto della classifica ufficiale FIMI/GfK degli album e dei vinili più venduti. Come per tutti i suoi dischi, Luciano Ligabue ha firmato testi e musiche dell’album prodotto da Luciano e Fabrizio Barbacci, coprodotto da Niccolò Bossini, con la produzione esecutiva di Claudio Maioli per Zoo Aperto. Oltre ai due singoli, “Riderai” e “Una canzone senza tempo”, che ne hanno anticipato l’uscita, l’album contiene “Così come sei”, brano presentato in anteprima live a luglio in occasione dei concerti allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Olimpico di Roma, e “La metà della mela”, il nuovo singolo estratto in rotazione radiofonica da venerdì 17 novembre. Nonostante Luciano Ligabue abbia spesso sostenuto che «le canzoni d’amore sono forse le più difficili perché ne sono state scritte miliardi, molte delle quali bellissime» ha voluto ripercorrere “una splendida storia (che) non finisce mai più”. “La metà della mela” racconta di una convivenza fatta anche di momenti duri ma resa forte dalla consapevolezza di essersi trovati, la stessa consapevolezza che ha permesso di superare anche le crisi. Sempre dal 17 novembre è online anche il videoclip del brano con le riprese live registrate in occasione delle prime date del nuovo tour con cui l’artista continua a far fare “sogni di rock ‘n’ roll” a migliaia di fan.

Il giovane rocker che muoveva i suoi primi passi in una piccola radio di provincia continua a lanciarsi in nuove sfide, forte di un’esperienza che, in oltre 30 anni, lo ha portato ad affrontare platee sempre più vaste, a infrangere record ritenuti impossibili, ad affermarsi come artista completo su più fronti con un comune denominatore: la capacità innata di raccontare con un suono, un’immagine, un verso, ciò che è contemporaneamente singolare e universale. E la fedeltà a un valore raro, nel mondo dello show business: l’onestà nei confronti del suo pubblico e una certezza per tutti, “il meglio deve ancora venire”.

INFO UTILI Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners e Riservarossa, la tappa a Eboli è a cura di Anni 60 produzioni. I biglietti acquistati per le date inizialmente previste sono validi esclusivamente per le rispettive date di recupero (i biglietti del 21 novembre per il 3 dicembre, i biglietti del 22 novembre per il 4 dicembre). Gli ultimi biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nelle prevendite abituali e saranno disponibili anche al Botteghino del PalaSele aperto i giorni dello show a partire dalle ore 16. L’ingresso al pubblico generale sarà consentito dalle ore 19, inizio show ore 21. RTL 102.5 è media partner del tour di Ligabue. Per info: www.friendsandpartners.it / barmario.ligabue.com, 089 4688156, www.anni60produzioni.com.

IL CALENDARIO DEL PALASELE Dopo i due concerti di Luciano Ligabue l’ultimo evento dell’anno in musica al PalaSele è fissato per martedì 26 e mercoledì 27 dicembre quando arriverà Laura Pausini e il suo World Tour 2023/2024. La stagione live a cura di Anni 60 produzioni riprenderà poi nel 2024 con il ritorno “aTuttoCuore” di Claudio Baglioni martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio. Già annunciati per il prossimo anno anche il concerto di Gazzelle sabato 16 marzo con il “Dentro x Sempre Tour” e “Lo show dei 10 anni” dei Me Contro Te sabato 20 e domenica 21 aprile.

Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.













