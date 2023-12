Marano, isola ecologica ancora chiusa. Via Ranucci idem, la città continua ad annaspare. Mancano i fondi, ma anche il coraggio

98 Visite

Passano i giorni, le settimane, ma la situazione non migliora: isola ecologica è ancora chiusa e i lavori da eseguire, di cui non si sa nulla, sembrano essere stati eseguiti solo parzialmente (la sola disinfestazione), mentre via Ranucci si avvia – come pronosticato da tanti – a fare la fine di altre arterie chiuse da tempo immemore, talvolta anni. Il traffico è allucinante ogni sera. I cittadini non sanno dove smaltire ingombranti. Il nulla avvolge l’attività amministrativa, che si limita all’ordinario dell’ordinario, a qualche manifestazione o adesione a progetti e progettini. La storiella è sempre la stessa: si aspetta di uscire dal dissesto finanziario per recuperare fondi e personale. Ma anche con il dissesto, tanto si potrebbe fare su tanti fronti. Il problema è che ci vuole coraggio, per fare atti anche impopolari, e il coraggio – come scriveva Manzoni nei “Promessi sposi” – “uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare”…













