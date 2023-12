Campi flegrei: al via il progetto “Io, Diana”

I Campi Flegrei ,la terra della storia, dei miti decantata da Virgilio nell’Eneide e scenario preferito dell’otium dei grandi imperatori e dell’alta borghesia romana. I Campi Flegrei scrigno di inestimabili bellezze artistiche ed architettoniche con l’Antro della Sibilla Cumana, il Tempio di Apollo, il Sacello degli Augustali, Baia Sommersa con il Triclinio dell’Imperatore Claudio, le Terme di Baia, il Tempio di Serapide, il Tempio di Diana, solo per citarne alcuni. I Campi Flegrei la terra dove la bellezza incontra l’arte: è questo il tema del progetto “Io, Diana” che ha l’obiettivo di presentare come la qualità delle imprese femminili Flegree possano autenticamente fare la differenza in un territorio in continua evoluzione. “Io, Diana” vuole essere fonte di ispirazione per le donne campane ad intraprendere o sostenere progetti volti alla promozione della cultura dei Campi Flegrei. Il progetto è a cura di Quintessenza dell’imprenditrice flegrea Luisa Gallo, ideatrice dei prodotti di bellezza Cosmetica Flegrea, che per l’occasione ha avviato un’importante ed interessante collaborazione con la maestra ceramista Emilia Balestrieri, dell’Associazione Arte nei Campi Flegrei, che ha dato vita ad un bellissimo gioiello, in ceramica, dedicato all’evento in questione, per evidenziare come la sinergia tra l’arte e l’imprenditoria locale possano essere il volano per la diffusione della conoscenza del grande patrimonio artistico e culturale dei Campi Flegrei. Il progetto sarà presentato il prossimo 10 dicembre 2023 alle ore 17:30 presso l’Hub dell’Ente dei Campi Flegrei a Palazzo Mirabella nell’incantevole scenario del Rione Terra di Pozzuoli. Presenti alla tavola rotonda di “Io, Diana”: Gino Pezzullo, guida turistica, Luisa Gallo, imprenditrice flegrea, Emilia Balestrieri, ceramista – scultrice, Ilaria Campanile, modella – icona di Cosmetica Flegrea. L’evento gode del patrocinio dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e si avvale della preziosa collaborazione dell’Associazione “Arte nei Campi Flegrei”.