CASORIA. Elezioni di maggio: Raffaele Bene fa il bis e strappa la ri-candidatura a sindaco.

50 Visite

Ennesimo colpaccio del potentissimo ex senatore e consigliere regionale, nonché attuale presidente di SO.RE.SA, Tommaso Casillo, che riesce ad ammaliare anche il M5S. Sviluppo e sicurezza, giovani e cultura, innovazione, efficienza amministrativa e visione metropolitana. Idee e progetti per il rilancio di Casoria, ma nel segno della concretezza. Con calore ed emozione l’avvocato Raffaele Bene ha aperto ufficialmente la campagna elettorale per le prossime amministrative del 2024, che lo vede nuovamente candidato sindaco di Casoria sostenuto da un’ampia Coalizione Civica e non solo. Infatti, anche se si susseguono febbrili trattative su future nomine assessorili e sottogoverni, al momento restano fuori dalla coalizione i dissidenti del Pd che con Graziuso e il suo gruppo tanto avevano fatto per porre veti sulla ricandidatura di Bene e spezzare lo strapotere casilliano. Ripercorrendo i punti del programma attuato in questi anni, frutto delle idee condivise con le forze che compongono la coalizione, il vecchio e nuovo candidato sindaco avrebbe già tracciato le linee fondamentali delle azioni da mettere in campo nei prossimi anni, per il rilancio di Casoria. Ad iniziare dal futuro di Casoria Ambiente con il cambio al vertice, passando per le mega bonifiche di industrie dismesse e altri importanti provvedimenti edilizi. Scenari che si inquadrano, innanzitutto, in una visione metropolitana del territorio a Nord di Napoli.

VINCENZO ANGRISANI













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews