Afragola: Maxi blitz dei carabinieri, duro colpo alla criminalità organizzata. 6 persone in manette, c’è anche un minore

I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno inferto un duro colpo alla criminalità organizzata afragolese e alle sue dinamiche in fermento.

A finire in manette durante un maxi blitz 6 persone tra cui un minorenne. L’irruzione dei militari è stata così rapida ma anche discreta da non permettere alcun tentativo di fuggire. Parco Sant’Antonio, via Calvanese e vicolo Maiello le zone teatro delle perquisizioni.

In strada i carabinieri hanno fermato due uomini che erano stati notati entrare ed uscire da un portone più volte e che erano molto “attenti” ad un’Alfa 147 lì parcheggiata.

Una squadra del nucleo investigativo ha iniziato le perquisizioni mentre gli altri militari sono entrati nel palazzo di via Calvanese.

In quei minuti i carabinieri fanno irruzione anche nell’abitazione di via vicolo Maiello e sorprendono 4 persone, tra cui un 17enne, mentre confezionavano droga per la vendita al dettaglio tra cocaina, hashish e marijuana per un peso complessivo di un chilo. Sequestrata la somma contante di 6mila euro.

L’altra perquisizione ha permesso invece di rinvenire e sequestrare a carico dei due fermati in strada un Kalashnikov con relativo munizionamento che era nascosto in auto. Trovate poi anche due pistole con il relativo munizionamento, parliamo di un centinaio di proiettili di vario calibro, nascoste nel sottotetto dell’abitazione di via Calvanese.

Gli arrestati per droga:

Raffaele Iorio, Napoli 26.09.1982

Il 17enne

Gennaro Antonio Maiello, Afragola 13.06.1974

Pietro Marino, Napoli 04.01.1980













