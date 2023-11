Calvizzano, pubblica illuminazione: aggiudicata provvisoriamente la gara per il rifacimento dell’intero impianto

153 Visite

Sarà la “Elettrogesuele s.r.l.” di Casalnuovo ad occuaparsi dei lavori per il rifacimento della pubblica illuminazione di Calvizzano. Il provveditorato per le opere pubbliche, la cosidetta SUA, ha espletato la gara per conto del Comune di Calvizzano. L’aggiudicazione provvisoria è arrivata in queste ore. La Elettrogesuele ha offerto un ribasso pari al 13,96% sull’importo posto a base di gara di € 943.642.

Le opere sono finanziate con fondi della Città Metropolitana di Napoli per 1.218.000,00 a valere sul Piano Strategico.













