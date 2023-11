Arzano, ladri scatenati: raffica di furti d’auto tra le vittime anche un consigliere comunale

47 Visite

Ladri scatenati, raffica di furti d’auto tra le vittime anche un consigliere comunale. “Colpiscono di notte perché non ci sono controlli”. Lo sfogo amaro di alcuni cittadini. Dalle utilitarie sino a modelli ben più costosi. I proprietari lanciano appelli disperati: “Le utilizzavamo per andare al lavoro” e qualcuno addirittura comprata da pochi mesi. E’ piena emergenza ad Arzano, con una raffica di furti d’auto che negli ultimi giorni ha raggiunto numeri record. Sarebbero almeno una decina infatti, le macchine sparite dalla sera alla mattina in diversi punti della città. E sui social fioccano appelli disperati, da parte dei proprietari delle vetture. Tentativo di furto anche in vi La Pira e via Cav. Di Vittorio Veneto, dove dopo aver forzato le portiere e i finestrini i ladri sono fuggiti, riuscendo a non farsi riprendere. Tra le ultimissime rubate ci sarebbe anche quella di un consigliere comunale. Insomma, a nulla paiono essere servite le operazioni dei carabinieri con tanto di ritrovamento di una ventina di autovetture per far desistere i ladri che ad Arzano paiono farla da padroni. Difatti numerosi sarebbero anche i furti di appartamenti e negozi.

VINCENZO ANGRISANI













