Champions, beffa Napoli nel finale al Bernabeu: 4-2 per gli spagnoli

Una sconfitta amara al Santiago Bernabeu. Una qualificazione quasi in tasca, con i gol di Simeone e Anguissa. Poteva essere una serata speciale per il Napoli, per i suoi tifosi, ma soprattutto per Walter Mazzarri, da poco più di dieci giorni sulla panchina azzurra. Una serata storica, contro una delle formazioni più forte e più blasonate del mondo. Bravo Meret nel finale a salvare su Rudiger. Poi, poco dopo, l’errore del portiere che consente a Nico Paz di siglare il 3-2. Infine il 4-2- di Joselu in contropiede. Un vero peccato! Risultato bugiardo. Ora bisogna pensare al campionato.













