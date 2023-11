Calvizzano, la palestra all’aperto in Villa Calvisia

218 Visite

“Che spettacolo la palestra all’aperto in Villa Calvisia. Finalmente prende forma e a breve ci appresteremo ad inaugurarla. Abbiamo installato gli attrezzi ginnici e il pavimento antitrauma. Anche il cemento è stato posato e a breve daremo colore alle aiuole con fiori e piante. Anche la pista di pattinaggio è quasi completata. Insomma, siamo alle battute finali. Stiamo mettendo su un’opera originale e raramente replicata in altri territori limitrofi, quindi sarà un’autentica novità per i nostri concittadini. Così garantiamo sempre più servizi ai Calvizzanesi e agli amanti dello sport. Lo avevamo promesso. Ma soprattutto svolgiamo una funzione sociale importante. Consentiamo anche a chi non riesce a sostenere il costo di un corso in palestra, di poter praticare lo sport che desidera gratuitamente. Abbiamo trasformato un terreno incolto in una struttura per giovani e amanti dell’attività sportivo/agonistica. Continueremo con opere in tutto il paese. Per migliorarlo. Per renderlo all’altezza delle vostre aspettative. Perché nulla è più importante del benessere del popolo e dell’efficienza dei servizi. Insieme, ci stiamo riuscendo. Ringrazio per il costante impegno il Consigliere delegato ai lavori pubblici, Pasquale Napolano.” – ha scritto in un post il Sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi.

L’opera è stata finanziata a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinata a investimenti in infrastrutture sociali»;

Dall’allegato n. 2 al DPCM 17.07.2020 risulta che il Comune di Calvizzano è beneficiario di un contributo di € 46.163,88 per ciascuna delle annualità dal 2020 al 2023;













